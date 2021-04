Massimiliano Esposito: ”Lascerei un altro anno Gattuso. ADL non ha tutelato la squadra ed il tecnico”

Massimiliano Esposito, allenatore ed ex giocatore del Napoli, di ruolo attaccante, ha rilasciato una intervista a ReteCalcio.Net, sul Napoli, Gattuso, la Super League ed altro.

Queste le parole di Max Esposito:

C’è stata molta sfortuna in questa stagione. Tra problemi personali di Gattuso, squalifiche e infortuni dei calciatori più rappresentativi, ma la squadra si è compattata bene e lo sta dimostrando, unica nota dolente la società in qualità di ADL che nei momenti difficili non ha tutelato ne squadra ne allenatore.