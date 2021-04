IL FISCHIETTO. Napoli vs Cagliari, dirige Fabbri di Ravenna

Per la gara Napoli vs Cagliari, valevole per la trentaquattresima giornata di serie A, in programma, domenica 2 maggio alle ore 15, allo Stadio Diego Armando Maradona, è stato designato, quale arbitro centrale, il Signor Fabbri di Ravenna, il quale sarà assistito dai giudici di linea Valeriani e Vivenzi., dal IV Uomo Di Martino e per finire dagli incaricati al VAR, manco dirlo, il buon Mazzoleni e Giallatini. Con il fischietto ravennate in campo, il Napoli, nei sei precedenti, ha raccolto due successi, tre risultati nulli ed una sconfitta. L’ultima sua direzione risale al 24 gennaio scorso, in quel del Bentegodi, nella partita Verona – Napoli terminata 3 a 1 per gli scaligeri.