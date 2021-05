Napoli: doppia location per il prossimo ritiro estivo

La Società Sportiva Calcio Napoli è al lavoro per programmare la prossima stagione calcistica 2021/22. Si comincia con l’organizzare il ritiro estivo che quest’anno sarà suddiviso in due steps e in due locations diverse. Il Napoli, sperando di aver centrato il traguardo Champions, si recherà, dapprima, nella Val di Sole, in Trentino, tornando nuovamente nell’amena cittadina di Dimaro e quindi, in un secondo momento, in Abruzzo, a Castel di Sangro, dove è già stato lo scorso anno. Per ora non ci sono le date ufficiali di questo doppio ritiro, tuttavia si presume che il soggiorno al nord Italia avrà una durata di dieci giorni e si terrà, quasi sicuramente, dal 15 al 25 luglio. Dopodiché il Napoli sosterrà, in una tournée estiva, delle gare amichevoli, le quali saranno concordate con il nuovo tecnico che prenderà il posto di Gennaro Gattuso, sicuro partente a giugno. Infine nel mese di agosto ci sarà la seconda parte del ritiro, in quel di Castel di Sangro. Le date non sono state ancora s decise ma molto probabilmente saranno rese note nel prosieguo del mese di maggio.