Ciro Borriello: “Apertura ai tifosi del Maradona? Potrebbe avvenire nell’ultima giornata di campionato. Pronti ad ospitare l’addio al calcio di Lavezzi”

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, intervenuto in diretta a 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Apertura stadio Maradona? Penso di sì, a breve avremo l’Europeo con il pubblico. Potremmo arrivare nell’ultima giornata di campionato ad avere tifosi, ovviamente devono esserci le condizioni per fare ciò con un accordo tra la Federcalcio e Ministero della Salute. Penso che con i vaccinati sia possibile. Chi è vaccinato deve avere il libero accesso ad un evento come accade anche all’estero. Se dovesse avvenire anche da noi, la percentuale che leggo è del 20%. Noi siamo pronti per questa opportunità, probabilmente tra qualche mese si potrà fare.

Lavezzi? Noi abbiamo dato disponibilità al calciatore, ma richieste ufficiali non ci sono. Siamo pronti comunque”

Fonte: CalcioNapoli24