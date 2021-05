Serie A 2021/22; ufficializzate le date, si parte il 22 agosto per finire il 22 maggio 2022

Il nuovo campionato di serie A è stato pianificato, ieri, con le date ufficiali di apertura e chiusura. Si ripartirà, un mese dopo la conclusione dei campionati europei, Euro 2020, ovvero il 22 agosto prossimo e si finirà il 22 maggio 2022. La sosta per le festività natalizie avverrà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Grosse novità per quanto concerne la Coppa Italia: dalla stagione che verrà non saranno più presenti formazioni di terza serie, bensì soltanto quelle di A e B, in totale 40 squadre. Come di consueto inizieranno dalla prima fase che inizierà nel giorno di ferragosto, le compagini di massima serie classificatesi dal nono posto in poi e quindi tutte le 20 formazioni presenti in cadetteria.