Ecco gli 11 scelti da Gattuso per l’anticipo di campionato al ‘Maradona’ contro l’Udinese. Conferme per Meret tra i pali e Osimhen davanti, nonostante la diffida. Turno di riposo per Demme, al suo posto Bakayoko

Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne.