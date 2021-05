PALLACANESTRO – Apu Old Wild West Udine-Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Si vince solo giocando insieme”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che, nella gara valevole per la quinta giornata del girone bianco di Serie A2, affronta la APU Old Wild West Udine.

Il match si giocherà domani, Mercoledi 12 maggio alle 18,00, al PalaCarnera , a porte rigorosamente chiuse.

Gli azzurri, nonostante le ultime due sconfitte, mantengono il primo posto del girone in coabitazione con Torino ma in vantaggio in virtù della differenza canestri negli scontri diretti.

Nella gara d’andata , disputata due settimane fa, La Gevi ha vinto al PalaBarbuto per 71-63 con Jordan Parks miglior realizzatore, 26 i suoi punti. Gli azzurri hanno affrontato Udine anche in finale di Coppa Italia lo scorso 4 aprile, vincendo per 80-69 ed aggiudicandosi il prestigioso trofeo.

Non sarà della gara Eric Lombardi. Il giocatore, dopo l’infortunio subito con Torino, è rimasto a Napoli per sottoporsi a terapie.

La gara sarà arbitrata dai signori Marco Rudellat (Nuoro), Stefano Wasserman (Trieste) e Fabio Bonotto (Ravenna)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

““Credo sia importante avere in testa due obiettivi. Il primo, quello di provare a vincere una partita compattandoci bene, partendo dalla nostra difesa ed il secondo, cercare di migliorare la nostra qualità di gioco per aumentare le percentuali di realizzazione. Udine è una squadra molto forte con individualità incredibile. Solo giocando insieme possiamo però riuscire a vincere anche in trasferta.”

La partita Apu Old Wild West Udine—Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West. Sarà inoltre possibile seguire la diretta audio della partita sulla Pagina Ufficiale del Napoli Basket.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket