LA PARTITA – Napoli-Udinese 5-1, cinquina degli azzurri al Maradona

Il Napoli batte 5-1 l’Udinese al Maradona con i gol di Zialisnski, Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo e Insigne.

PRIMO TEMPO

Al 10′ prima occasione per il Napoli con Di Lorenzo che servito da Osimhen in ottima posizione prova il tiro al volo ma sbaglia ad inquadrare la porta e spedisce il pallone alto. Al 28′ passano in vantaggio gli azzurri: Zielinski serve di testa Osimhen che salta un avversario ed effettua la conclusione ma ci arriva Musso, subito dopo ne approfitta Zielinski che spedisce in rete. Al 31′ arriva anche il raddoppio firmato da Fabian Ruiz con un gran tiro a giro. Al 40′ accorcia le distanze l’Udinese con Okaka che va a segno con il destro dal limite dell’area. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 57′ terzo gol del Napoli: passaggio sbagliato di Musso, Lozano intercetta e spedisce il pallone in rete. Al 66′ c’è anche il quarto gol: sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpo di testa di Manolas, Musso intercetta ma non trattiene, ci arriva Di Lorenzo che insacca. Al 77′ azzurri vicini al quinto gol con una conclusione di Insigne dal limite ma il pallone colpisce l’incrocio dei pali. Al 90′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 92′ arriva anche il gol di Insigne che prima stoppa il pallone di petto e poi va a segno al volo. Al 92′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (83′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (83′ Demme); Lozano (75′ Politano), Zielinski (75′ Elmas), Insigne; Osimhen (70′ Mertens).

A disp: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanza, Demme, Elmas, Labriola, Mertens, Petagna, Politano, D’Agostino

All. Gattuso

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao (54′ Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (76′ Samir); Molina, De Paul, Walace (54′ Forestieri), Makengo (85′ Palumbo), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (76′ Micin).

A disp: Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Micin, Llorente, Forestieri, Palumbo, De Maio

All. Gotti

Ammoniti: Bonifazi (U)

Reti: 28′ Zielinski (N), 31′ Fabian (N), 40′ Okaka (U), 56′ Lozano (N), 64′ Di Lorenzo (N), 90′ Insigne (N)