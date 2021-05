Serie A: Benevento quasi spacciato, per i bookie è condannato alla retrocessione

ROMA – Tre punti da recuperare in 3 partite allo Spezia, ma l’operazione salvezza per il Benevento sembra ormai ai limiti dell’impossibile. Ne sono convinti i betting analyst di SNAI che vedono la squadra di Filippo Inzaghi come principale candidata alla retrocessione insieme a Crotone e Parma, già condannate, come riporta Agipronews. La quota per la discesa in Serie B riservata alla squadra campana è infatti di 1,15, un valore molto basso soprattutto rispetto alla concorrenza. Lo Spezia, appena 3 punti in più rispetto ai giallorossi e principale rivale nella lotta salvezza, si trova in quota a 5,25. Ormai praticamente certe di salvarsi, a meno di clamorosi ribaltoni, tutte le altre. Una retrocessione del Torino, che ha 4 punti di vantaggio sulla squadra di Inzaghi, vale 7,50 volte la posta mentre il Cagliari, che nell’ultima giornata ha battuto proprio il Benevento tra mille polemiche, è a 12. Pronto a festeggiare, secondo i bookie, anche il Genoa che vede salire a 15 la propria quota.

RED/Agipro