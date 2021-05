Serie A: Napoli-Udinese, c’è aria di goleada. Osimhen a caccia della prima tripletta in Serie A

ROMA – Il Napoli vuole proseguire la sua marcia Champions contro l’Udinese in quello che è l’anticipo della 36a giornata di Serie A. Una vittoria, per la squadra di Gattuso, rappresenterebbe un ulteriore passo verso la partecipazione alla massima rassegna continentale del prossimo anno e gli analisti di Stanleybet.it sono convinti che per i partenopei il successo sia a portata di mano, come testimonia la quota di 1,30 riservata alla vittoria. Difficile vedere colpi di scena al Diego Armando Maradona con il pareggio che vale 5,40 volte la posta e il successo friulano addirittura in quota a 8,80. C’è aria di goleada; nelle ultime 4 sfide giocate tra le mura amiche il Napoli ha messo a segno 11 reti e anche contro l’Udinese si attendono gol e spettacolo con l’Over 2,5 a 1,52. Occhi puntati, poi, su Victor Osimhen: l’attaccante sta vivendo un periodo d’oro – con sette gol nelle ultime otto partite giocate – e anche contro l’Udinese si candida per essere protagonista. I betting analyst di Stanleybet.it, infatti, quotano la sua rete a 1,70 mentre la doppietta abbinata alla vittoria della squadra di Gattuso, come contro lo Spezia, vale 3,75 volte la posta. Il nigeriano, però, cerca la sua prima tripletta in Serie A; missione non impossibile con il tris del numero 9 che vale 15 volte la posta. RED/Agipro