Gli interventi di Andrea Santoni, Alessandro Barbano e Luigi De Canio a Radio Punto Nuovo

Santoni: “La Fiorentina vuole Gattuso, ma resta viva anche la candidatura di Jurić. La conferma di Vlahovic è la priorità della dirigenza viola”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista del Corriere dello Sport: “Gattuso è la prima scelta della proprietà della Fiorentina, l’operazione è stata avviata da tempo, ma l’allenatore sta tergiversando, anche per via dei tanti impegni con il Napoli. Il piano B per i viola è Jurić, che il direttore sportivo Pradè voleva già la scorsa estate, prima che Commisso decidesse di dare fiducia a Iachini. Quando la salvezza sarà aritmetica, la Fiorentina ha due obiettivi chiari: la nomina del nuovo allenatore e la conferma di Vlahovic, cercato da tanti top club europei”

Barbano: “Gattuso ha imparato dagli errori commessi, la squadra ora gira alla perfezione. Con tre acquisti il Napoli può vincere lo scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: “Il Napoli delle ultime partite è tutt’altra squadra rispetto a quella vistasi per gran parte dell’esperienza Gattuso. Non penso che tale miglioramento dipenda solo dal recupero degli infortunati, ritengo più probabile che Gattuso abbia fatto tesoro dei tanti errori commessi in precedenza e abbia trovato la soluzione giusta per far rendere al meglio i calciatori. L’ago della bilancia è Insigne, che a 30 anni ha raggiunto la piena maturità, mettendosi la squadra sulle spalle e trascinandola con gol, assist e anche recuperi difensivi. Per la prossima stagione, il Napoli deve rinforzarsi in difesa, soprattutto nella coppia centrale e nel terzino sinistro, e individuare un regista adeguato, che manca ormai da Jorginho. In attacco, invece, il potenziale degli azzurri è uno dei più importanti della Serie A”

De Canio: “Il progetto di Gattuso è fatto di sostanza e competenza, ma, per vincere lo scudetto, servono giocatori di qualità e personalità”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli e dell’Udinese: “La partita pareggiata in extremis con il Cagliari è stata condizionata dall’infortunio di Koulibaly e dai tanti gol sbagliati. Facendo tesoro anche di quegli errori, la squadra ha saputo gestire al meglio la reazione dell’Udinese, vincendo in scioltezza. Ritengo giusto dare continuità a un progetto in cui ci sono sostanza e competenza come quello portato avanti da Gattuso. Per poter competere per lo scudetto, non penso che al Napoli bastino solo due rinforzi, essendo fondamentale che tutta la rosa venga ampliata numericamente e, soprattutto, qualitativamente. C’è bisogno di giocatori di personalità in grado di guidare i compagni ed essere dei veri e propri allenatori in campo per fronteggiare le situazioni di difficoltà che ogni gara può comportare”