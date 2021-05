Posticipo di A, terzultimo turno

Vittoria platonica del Crotone, allo Scida, ieri sera, contro il Verona, per 2 a 1, nell’ultimo posticipo valido per la terzultima giornata di serie A. Le reti dell’ ex azzurro Ounas e di Messias, mentre per gli scaligeri, gol della bandiera su autorete di Molina. La squadra di Cosmi, pertanto, lascia l’ultimo posto in classifica al Parma. Un piccolo contentino per i calabresi che, nella prossima stagione di B, tenteranno nuovamente la risalita nella massima categoria. Partita esemplare quella dei padroni di casa che se avessero giocato sempre così, anche in passato, forse oggi non sarebbero in questa posizione. La formazione di Serse Cosmi si è rivelata brava nello sfruttare il suo enorme potenziale in attacco e ha poi saputo difendere il vantaggio senza commettere i soliti svarioni difensivi che hanno portato, molto spesso, alle rimonte degli avversari in partite che sembravano vinte.