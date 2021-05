Gli interventi di Simone Tiribocchi, Rino Cesarano, Tancredi Palmeri e Gigi Pavarese a Radio Crc

Tiribocchi a Radio Crc: “Grande lavoro di Gattuso, avrebbe potuto lottare anche per lo scudetto”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Simone Tiribocchi, opionista Dazn. Ecco le sue dichiarazioni. “Gattuso ha fatto un ottimo lavoro. L’organico del Napoli avrebbe potuto lottare anche per lo scudetto. Gattuso sa entrare nella testa dei giocatori. Se rimane? Sarebbe troppo facile confermarlo adesso: gli allenatori hanno bisogno di avere fiducia anche quando sono quinti non solo quando stanno facendo bene”.

Cesarano a Radio Crc: “De Laurentiis ha costruito una grande squadra”

A Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’ è intervenuto il giornalista Rino Cesarano. Ecco le sue dichiarazioni: “Gattuso ha saputo far crescere tanti giocatori: molti meriti li ha anche Aurelio De Laurentiis che ha costruito una squadra che ormai può lottare per lo scudetto. Coppa Uefa di Maradona? Gran bel ricordo, Diego era unico” .

Palmeri a Radio Crc: “Per il Napoli c’è Spalletti, si farà apprezzare dalla tifoseria”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di Bein Sports. Ecco le sue dichiarazioni: “Zidane-Allegri per la Juve a livello economico non cambia molto. Zidane per il decreto crescita costerebbe quanto il tecnico toscano. La società di Agnelli però si giocherà il suo futuro in base alla qualificazione in Champions League. Il Napoli? Ci sono molte probabilità che Spalletti sia il prossimo allenatore della squadra azzurra: bisognerà però aspettare l’ufficialità della qualificazione in Champions. Questo tecnico non piace alla piazza? All’inizio non piacevano nemmeno Sarri e Gattuso, è solo questione di tempo”.

Pavarese a Radio Crc: “Firenze ostica, lo diceva pure Maradona. Mai sottovalutare il Verona”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gigi Pavarese, ex diesse del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina ha giocato con il massimo delle energie? Lo diceva Maradona ai suoi tempi, giocare a Firenze per il Napoli è sempre complicato. Il Napoli lotta per un obiettivo importantissimo, occhio a non sottovalutare il Verona, abbiamo visto ciò che è successo ieri al Milan contro il Cagliari già salvo”.