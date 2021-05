Di Marzio a Radio Marte: “Napoli-Verona? Non bisogna fidarsi di nulla. De Laurentiis deve comprare giocatori di qualità”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore.

“Prossimo allenatore di Inter, Juventus, Napoli, Lazio? Conte, Allegri se non va al Real Madrid, uno tra Spalletti e Inzaghi, Gattuso può darsi. Gattuso ha dimostrato di essere un allenatore vero con i fatti. Era arriva con lo spogliatoio spaccato, li ha messi a posto, ha vinto la Coppa Italia. Facendo i dovuti scongiuri, se si dovesse andare in Champions sarebbe un grosso risultato.

Napoli-Verona? Non ci si deve fidare di nulla. La Fiorentina contro di noi ha giocato in una maniera che se avesse giocato sempre così sarebbe andata in Champions. Il Verona ha una buona squadra e un ottimo allenatore. Non si sa mai, io non mi fiderei. L’affronterei come una finale, senza perdere tempo e chiudendo la partita subito. Per me non c’è partita, in questo momento il Napoli è in forma, convinto e deciso. Con la Fiorentina ha fatto un grandissimo secondo tempo.

De Laurentiis? Non fa altro che trovare il nome dell’allenatore perché pensa che siamo lì con l’anello al naso, poi però non si fa la squadra. Bisogna comprare giocatori di qualità. Napoli con lo schema dell’Atalanta? Dipende tutto dai giocatori, l’Atalanta ha fatto un progetto andando a prendere giocatori fisici che potessero fare la differenza, facendo la miscela con giocatori tecnici come Muriel, Zapata e Ilicic.

A Firenze ho visto una squadra molto forte nel secondo tempo. Il Napoli può migliorare con giocatori di una certa qualità. Un terzino sinistro ci vuole, anche perché Mario Rui è forte in fase offensiva ma non tanto in quella difensiva. Penso che il Napoli comunque sia già forte così. Fa bene Gattuso a non toccare la formazione adesso, l’unica cosa sarà l’apporto psicologico, bisogna attaccarli subito. Milenkovic? Lo prenderei, secondo me se va via Koulibaly un difensore serve. German Pezzella? Giocatore forte e più esperto che guida il reparto”.