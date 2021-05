PALLAVOLO – Playoff Serie A, Luvo Barattoli Arzano torna a casa: riapre il palazzetto per gara 2 con Catania

Finalmente ad Arzano. La riapertura (per le squadre) del palazzetto dello sport di via Domenico Rea, teatro delle più belle imprese recenti della pallavolo cittadina, sancisce ufficialmente la fine del lungo stop dovuto alla pandemia. Una ripartenza che arriva nel momento decisivo della stagione, giusto in tempo per ospitare la gara di playoff promozione serie A fra la Luvo Barattoli Arzano e la Pallavolo Sicilia Catania.

Il presidente della Luvo Barattoli Raffaele Piscopo: “Giocare ad Arzano era un nostro diritto. In tutti gli sport e in tutte le città d’Italia i palazzetti dello sport sono stati aperti per ospitare i campionati tranne che nelle nostra città. Non abbiamo chiesto alcun favore ma di essere messi sullo stesso piano del resto della nazione”.

La palla passa adesso a coach Antonio Piscopo ed alla sua squadra chiamate a scendere in campo per dare il massimo anche in questa importantissima occasione. Della gara ormai si sa tutto. La doppia sfida, avrebbe dovuto mettere a confronto due delle squadre più giovani del sud Italia ed invece la campagna di rafforzamento operata dalle siciliane in vista dei playoff finali con l’innesto di atlete dalla comprovata esperienza anche in categorie superiori, come Mercieca e Nielsen, ha cambiato lo spirito della sfida.

“Sarà una gran bella partita. Le nostre ragazze hanno dimostrato di poter affrontare con coraggio e determinazione ogni ostacolo. Abbiamo fatto una stagione esaltante –prosegue il presidente Raffaele Piscopo- con un gruppo molto giovane siamo riusciti ad arrivare agli spareggi per un posto in serie A. Abbiamo avuto ragione a voler puntare tutto su questo gruppo e siamo stati ripagati. Anche per i playoff abbiamo voluto proseguire in coerenza con quello che è il nostro credo, ci è sembrato giusto proseguire con lo stesso roster fino in fondo”.

La partita, come sempre a porte chiuse, è in programma alle ore 16 e sarà trasmessa (come di consueto) in streaming sulle piattaforme digitali di entrambe le società per consentire agli appassionati di poterla vivere in tempo reale.

In caso di vittoria della Luvo Barattoli Arzano per 3-0 o 3-1 si disputerà il “golden set” per decidere chi passa il turno, con gli altri risultati si qualifica la Pallavolo Sicilia Catania. Arbitri dell’incontro Valeria Montauti e Andrea Bonomo.