Serie A: anticipi 38esima giornata di campionato

Nel prologo dell’ultima giornata di serie A, nei tre anticipi disputati ieri, registriamo i successi delle due formazioni genovesi ed il pari, ad occhiali, tra Crotone e Fiorentina. Infatti la Sampdoria ha liquidato il già retrocesso Parma per 3 a 0, mentre il Genoa è andato a vincere a Cagliari di misura. Nella serata odierna andranno in scena le altre sette gare in programma. Match clou che decreteranno l’assegnazione dei restanti due posti Champions saranno Atalanta – Milan, Napoli – Verona, e Bologna – Juventus. I bianconeri rischiano di non raggiungere l’Europa che conta, pur aggiudicandosi la partita del Dall’Ara, in quanto , rossoneri ed azzurri hanno un punto in più che permetterebbe loro, in caso di successo, di staccare il pass per la maggiore competizione continentale, senza attendere il risultato della gara dei rivali. Solo se il Milan o il Napoli non vincessero, dunque, per la squadra di Pirlo, con i tre punti contro i rossoblù di Mihajlovic, si aprirebbero le porte della Champions. Appuntamento, allora, alle 20,45, per conoscere gli ultimi verdetti di questa stagione.