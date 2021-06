Mercato Napoli: De Laurentiis punta tutto su Osimhen, a breve prolungamento del contratto finno al 2026

Il Napoli del futuro, a cominciare da quello di Luciano Spalletti, ripartirà da Victor Osimhe, il più grosso investimento dell’era De Laurentiis. Infatti il patron azzurro, prossimamente, sottoporrà all’attaccante nigeriano un prolungamento del contratto fino a giugno 2026, ovvero un’aggiunta di un altro anno, rispetto a quello attuale. Per l’ex calciatore del Lille, questo è un grosso attestato di stima da parte del club partenopeo, il che non può che inorgoglire il buon Victor che in questo momento si gode le vacanze dimenticando per qualche mese le vicissitudini dell’annata appena trascorsa e sarà pronto per una nuova stagione molto intensa, nella quale oltre al campionato di serie A, lo attende, da gennaio 2022, anche la Coppa d’Africa con la maglia della nazionale nigeriana. Ricordiamo che Osimhen, malgrado abbia saltato numerose partite, per via dell’infortunio e del covid 19, in questo campionato, ha realizzato 10 reti, che non sono affatto poche.

Fonte: Sky Sport.