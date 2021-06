Gli interventi di Pasquale Salvione, Giancarlo Padovan e Monica Scozzafava a Radio Crc

Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13 sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia, va in onda “Arena Maradona”, programma radiofonico sportivo condotto da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior. Nella puntata odierna sono intervenuti il responsabile del sito del Corriere dello Sport Pasquale Salvione, il giornalista ed opinionista di Sky Sport Giancarlo Padovan e la giornalista del Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava.

PASQUALE SALVIONE

“Il segreto della Nazionale di Mancini è il gruppo. Napoli? Spalletti ha nelle mani una grande squadra”

“Il segreto di questa Italia è il gruppo. Lo vediamo in Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e tutti i giocatori che si sentono parte integrante di questo progetto. Svizzera? Bisogna tenere alta la concentrazione in tutte le partite. Questo vale per tutti, la Spagna di ieri dev’essere d’esempio.

Cosa mi aspetto dal Napoli di Spalletti? Vediamo quel che sarà il mercato. Nelle mani di Spalletti c’è una squadra dalle potenzialità incredibili. Conoscendo Spalletti la miscela non potrà che essere esplosiva”.

GIANCARLO PADOVAN

“Nel primo tempo con la Turchia non ho visto una bella Italia. Ecco cosa mi aspetto dal Napoli di Spalletti”

“Al contrario di molti italiani, nel primo tempo ho visto un’Italia che non mi è piaciuta: ritmi bassi e poche occasioni. Con la Svizzera mi aspetto una Nazionale che giochi 90 minuti, la squadra di Petkovic è un brutto avversario da affrontare.

Napoli? La prossima stagione mi aspetto ciò che mi aspettavo quest’anno: un Napoli molto forte, perché questa squadra è forte e può contendere il titolo a chiunque”.

MONICA SCOZZAFAVA

“Senza offerte Koulibaly e Fabian rimangono. Spalletti ha chiesto un calciatore a De Laurentiis”

“Al momento non risultano offerte per Koulibaly e Fabian Ruiz. Se non dovessero arrivare offerte allora potrebbero rimanere. Per Fabian però potrebbero arrivare offerte importanti dopo l’europeo. Calciomercato in entrata? È un periodo di sondaggi, il Napoli usa sempre la stessa strategia sondando più calciatori. De Laurentiis e Spalletti sono in costante contatto. Avranno sicuramente parlato del terzino sinistro: la richiesta del tecnico è Emerson Palmieri”.