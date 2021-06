Higuain: “Sarri il miglior tecnico che ho avuto”

Ecco quanto riportato da tuttospoort.com:

“Sarri? Non so perchè alla Juventus sia durato solo un anno, forse alcuni giocatori non erano contenti del suo modo di giocare“. Gonzalo Higuain è intervenuto alla Bobo tv e tra battute (“Cassano alla Juventus sarebbe durato solo un mese“), rivelazioni e aneddoti, ha aperto l’album dei ricordi, soffermandosi sulla sua esperienza in maglia bianconera. “Torino è una città tranquilla, arrivavo da un altro mondo come Napoli. Mi facevano andare in palestra tutti i giorni“. Ha segnato valanghe di gol tra Madrid, Napoli e Torino. “Al Real ero punta centrale. Al Napoli ho aiutato di più la squadra. Alla Juve quasi finivo da centrocampista centrale. Con il passare degli anni mi sono completato: il centravanti che mi piace è quello che fa anche assist”. Protagonista in campo e anche fuori dal terreno di gioco. Hanno fatto spesso discutere i suoi outfit. “Mourinho mi ha detto che andavo in giro sempre in pigiama. Marchisio arrivava vestito sempre bene e mi diceva che alle 8 di sera chiamava lo stilista. Perdeva tre ore al giorno“.

Higuain e Sarri: “Il miglior tecnico che ho avuto”

Higuain ha speso importanti parole d’elogio verso Maurizio Sarri, che lo ha allenato al Napoli, al Chelsea e alla Juventus. “È uno dei migliori allenatori che ho avuto. Prima che arrivasse lui, ero indeciso se restare o meno al Napoli. Maurizio mi ha chiamato nel suo ufficio e con cinque minuti mi ha convinto. Mi ha fatto segnare 36 gol e con soli tre rigori. Lui è stato un grande maestro per me in un momento particolare“. L’avventura del tecnico toscano a Torino è durata però solo un anno. “Non so perché. I giocatori devono capire la sua idea di gioco totale. E’ un allenatore molto esigente, che vuole che si giochi sempre a due tocchi, anche se è molto rischioso. Alcuni giocatori non erano contenti di giocare in questo modo”. Chiusura dedicata a Messi e Ronaldo. “Ho avuto la fortuna di giocare con entrambi. Sono ad un livello talmente alto che ti devi adattare a loro per servirli. Con Messi e Ronaldo accanto hai almeno 3-4 situazioni di gol a partita se sei intelligente e li capisci. Sei tu a doverti adattare a loro. Per me è stato un privilegio“.

Higuain sull’Fc Miami e il consiglio di Buffon

Ha lasciato il calcio europeo per una nuova avventura. “In Europa non trovavo la serenità fuori dal calcio, Buffon mi ha detto che quando non avrei più sentito il fuoco dentro sarebbe stato il momento di cambiare. Pensavo di venire qui e giocare con la sigaretta in bocca e invece si fa fatica perché è un campionato duro. Ho imparato che è simile al calcio italiano. In Spagna e Inghilterra è più facile fare bene, mentre in Italia se non conosci il campionato soffri“.