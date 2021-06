Francesco Coco, Marco Bellinazzo e Massimiliano Gallo ad “Arena Maradona”

Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13 sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia, va in onda “Arena Maradona”, programma radiofonico sportivo condotto da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior. Nella puntata odierna sono intervenuti l’ex calciatore Francesco Coco, il giornalista del Sole24ore Marco Bellinazzo e il direttore del Napolista Massimiliano Gallo.

FRANCESCO COCO: “L’Italia sembra una squadra di club. L’anno prossimo vedremo una grande Serie A”

“L’Italia ha fatto bene, ma bisogna mantenere alta l’attenzione. La troppa sicurezza non fa mai bene. Quello che mi ha impressionato è la compattezza della squadra: sembra una squadra di club più che una Nazionale. Le altre nazioni storicamente ci hanno sempre snobbato e siamo riusciti a vincere tanto: non abbiamo niente da invidiare a nessuno.

Spalletti al Napoli? Con tutti questi cambi in panchina vedremo una grande Serie A”.

MARCO BELLINAZZO: “Ecco come vedremo la Serie A e le coppe europee nella prossima stagione”

“Nella prossima stagione calcistica andremo incontro ad una divisione di pay tv mai vista fino ad ora. Dazn avrà in esclusiva tutta la Serie A. L’abbonamento partirà dall’inizio di luglio. Per chi si abbonerà all’inizio di luglio il costo sarà di 20 euro. Chi invece si abbonerà dal mese di agosto in poi dovrà pagare una cifra di 30 euro per vedere tutta la Serie A, quindi 10 euro in più rispetto a chi si abbona nel mese precedente. Sky avrà solo 3 partite ogni giornata di Serie A, ma saranno trasmesse in co-esclusiva con Dazn che, come detto in precedenza, avrà tutta la Serie A. Occhio anche a Tim Vision che, essendo sponsor della Serie A, proporrà un pacchetto per vedere tutta la Serie A.

Per quanto riguarda le coppe europee Europa League e Conference League saranno trasmesse tutte in esclusiva da Sky. La Champions League invece vedrà sempre protagonista Sky, ma una partita a giornata (quella del mercoledì) sarà di Amazon Prime Video. Da definire anche quelli che saranno i diritti della Mediaset per quanto riguarda la Champions League”.

MASSIMILIANO GALLO: “Il Napoli deve vendere prima di comprare. La partita col Verona? La squadra azzurra manca sempre le occasioni decisive”

“Per il Napoli gli europei sono una vetrina importante, ma la società azzurra deve prima risolvere i problemi che ha in casa cedendo alcuni giocatori. Il primo problema risulta essere quello legato a Koulibaly che prende uno stipendio molto alto.

Striscione degli Ultras riguardo Napoli-Verona? Non posso credere che i calciatori abbiano voluto perdere quella partita. Io penso che siamo di fronte a un problema frequente del Napoli: mancare le occasioni decisive”.