Lille, mancano i soldi del trasferimento di Osimhen al Napoli. Partite le indagini

Ombre sul trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli per il quale il club di De Laurentiis ha versato la scorsa estate 81,3 milioni di euro nelle casse del Lille. Solo dieci di questi, però, sono pervenuti nelle casse del club francese. Secondo L’Equipe, questo dato ha messo in allarme la giustizia francese, che sta studiando i documenti e i conti correnti relativi a questa operazione, per capire dove siano finiti quei soldi che mancano all’appello. Sotto la lente di ingrandimento sarebbe soprattutto la posizione dell’ex proprietario del Lilla Gerard Lopez. La nuova proprietà del Lille, una volta insediatasi a dicembre, ha richiesto un’analisi dei bilanci del club. I controllori però, secondo quanto riporta l’Equipe, hanno sollevato dubbi su alcune transazioni. Fra queste, anche quella che riguarda il passaggio di Osimhen al Napoli per 81,3 milioni. La procura locale sta dunque analizzando vari documenti che sembrano non preoccupare più di tanto l’ex proprietario che fa sapere al quotidiano francese che si tratta di “normali procedure”.

AlfredoPedulla.com