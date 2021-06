MERCATO NAPOLI: si punta tutto su Emerson Palmieri, congelato Basic. Spina Fabian Ruiz

Emerson Palmieri è il profilo giusto individuato dal Napoli per colmare la lacuna sul lato difensivo di sinistra. Non ci sarà una grande resistenza da parte del Chelsea a cedere il ragazzo. L’Italo-brasiliano è lusingato dall’Inter (che sta chiudendo però l’ingaggio di Marcos Alonso), ma aspetterà eventualmente il club nerazzurro fino al termine degli Europei, poi, dopo deciderà cosa fare. Giuntoli è fiducioso di poter riconsegnare a Spalletti il terzino mancino che proprio con il mister di Certaldo alla Roma iniziò a mostrare qualità importmporti. Fosse per il tecnico toscano, manterrebbe tutta la rosa azzurra intatta. L’organico che allenerà tra pochissimo, infatti lo soddisfa appieno. Ma non sarà possibile questo. Innanzitutto, perché, come ogni anno, bisognerà capire se ci sarà qualcuno disposto ad assecondare le richieste economiche di De Laurentiis per Koulibaly . Ma soprattutto perché Fabian Ruiz , il cui contratto scadrà il prossimo giugno, ha già ribadito di voler tornare a giocare nella Liga. Proprio per questo motivo, né Barca, né soprattutto il Real Madrid si sono minimamente avvicinate alle richieste del patron azzurro (40/50 milioni). La sensazione è che questa potrebbe diventare, o forse già lo è, una spina molto fastidiosa per Giuntoli. Appena si troverà la migliore collocazione per Fabian Ruiz, il Napoli chiuderà l’acquisto di Toma Bašić , il 24enne centrocampista croato del Bordeaux, scelto e congelato da tempo proprio per sostituire il “tuttocampista” ex Betis.

Vincenzo Letizia

