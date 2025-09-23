Marcolin e Padovano a Kiss Kiss Napoli



Il talent di DAZN ed ex calciatore Dario Marcolin è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Innanzitutto il Napoli non gioca male, ha una rosa profonda ed i gol di ieri sono arrivati proprio dalla panchina vedi Gilmour e Lucca. Ieri il Pisa ha giocato molto bene con linee di passaggio molto strette, e al Maradona spesso verranno squadre molto organizzate e che possono mettere in difficoltà il Napoli. Il Napoli deve migliare nel palleggio e nelle uscite dal basso dove ha mostrato qualche difficoltà. Fin qui il Napoli ha superato tutte le difficoltà, ed obbiettivamente gli azzurri fanno cose che altre squadre di Serie A attualmente non fanno. Anche Conte ha detto che questa squadra deve aspettare l’inserimento dei nuovi, mentre le altre squadre hanno mantenuto la squadra ma cambiato l’allenatore. Se vinci quattro partite su quattro in campionato, però, vuol dire che i nuovi si stanno già ambientando. Il gol di Lucca con l’abbraccio a Conte è la dimostrazione del grande lavoro sul campo e di gruppo che stanno facendo. Il gol dell’attaccante del Napoli dimostra che lui le qualità le ha, sposta il difensore con un buon movimento e poi segna quindi il calciatore c’è”.

L’ex calciatore Michele Padovano è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Lucca ha fatto gol da attaccante vero, era solo questione di tempo. Lui è un ragazzo serio, grande protagonista, e l’abbraccio con Conte e con i compagni dimostra anche il suo grande attaccamento. Ha bisogno soltanto di spazio per dimostrare le sue caratteristiche. Lavorare con Conte ti permette di migliorare, Lucca lo conosco da tantissimi anni e deve avere la pazienza di migliorarsi giorno dopo giorno. Ieri è entrato col piglio giusto già dalla prima palla toccata, e voleva incidere su quella partita come dovrà fare ogni volta che verrà impiegato. Io alla Juventus arrivai in un gruppo di mostri sacri, mi sono allenato benissimo guardando ciò che facevano loro e mi sono migliorato. La stessa cosa la deve fare Lucca come i nuovi arrivati, ed è una fortuna poter arrivare in un club simile e fare le cose come vanno fatte”.