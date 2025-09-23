NEWS

Marcolin e Padovano a Kiss Kiss Napoli

Vincenzo Letizia 23 Settembre 2025 0 1 min read


Il talent di DAZN ed ex calciatore Dario Marcolin è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Innanzitutto il Napoli non gioca male, ha una rosa profonda ed i gol di ieri sono arrivati proprio dalla panchina vedi Gilmour e Lucca. Ieri il Pisa ha giocato molto bene con linee di passaggio molto strette, e al Maradona spesso verranno squadre molto organizzate e che possono mettere in difficoltà il Napoli. Il Napoli deve migliare nel palleggio e nelle uscite dal basso dove ha mostrato qualche difficoltà. Fin qui il Napoli ha superato tutte le difficoltà, ed obbiettivamente gli azzurri fanno cose che altre squadre di Serie A attualmente non fanno. Anche Conte ha detto che questa squadra deve aspettare l’inserimento dei nuovi, mentre le altre squadre hanno mantenuto la squadra ma cambiato l’allenatore. Se vinci quattro partite su quattro in campionato, però, vuol dire che i nuovi si stanno già ambientando. Il gol di Lucca con l’abbraccio a Conte è la dimostrazione del grande lavoro sul campo e di gruppo che stanno facendo. Il gol dell’attaccante del Napoli dimostra che lui le qualità le ha, sposta il difensore con un buon movimento e poi segna quindi il calciatore c’è”.

L’ex calciatore Michele Padovano è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Lucca ha fatto gol da attaccante vero, era solo questione di tempo. Lui è un ragazzo serio, grande protagonista, e l’abbraccio con Conte e con i compagni dimostra anche il suo grande attaccamento. Ha bisogno soltanto di spazio per dimostrare le sue caratteristiche. Lavorare con Conte ti permette di migliorare, Lucca lo conosco da tantissimi anni e deve avere la pazienza di migliorarsi giorno dopo giorno. Ieri è entrato col piglio giusto già dalla prima palla toccata, e voleva incidere su quella partita come dovrà fare ogni volta che verrà impiegato. Io alla Juventus arrivai in un gruppo di mostri sacri, mi sono allenato benissimo guardando ciò che facevano loro e mi sono migliorato. La stessa cosa la deve fare Lucca come i nuovi arrivati, ed è una fortuna poter arrivare in un club simile e fare le cose come vanno fatte”. 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Nino D’Angelo: “Insigne come me, e Sarri è speciale. Napoli è passione, ora può farcela”

Nino D’Angelo ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi de La Gazzetta dello Sport: Gol e canzoni si confondono spesso tra le parole. O forse […]

3 Ottobre 2017 0 3 min read

Insigne lancia il Napoli: possiamo arrivare lontano anche in Champions

Continua la tournèe del Napoli negli Stati Uniti. Dopo aver affrontato il Barcellona mercoledì a Miami, gli azzurri si apprestano a sfidare ancora una volta […]

10 Agosto 2019 0 1 min read

Nizza, prima vittoria in Ligue1 contro il Guingamp: esordio per Sneijder

Prima vittoria stagionale per il Nizza, alla vigilia del ritorno dei preliminari di Champions League contro il Napoli. Battuto 2-0 il Guingamp con i gol […]

20 Agosto 2017 0 58 sec read

LE INTERVISTE – Juventus, Thiago Motta: “Gran primo tempo, loro hanno il vantaggio di lavorare per una settimana intera”

  “Dispiace per la sconfitta dopo un grande primo tempo. Abbiamo messo in grossa difficoltà un avversario ben allenato e che si trova in vetta […]

25 Gennaio 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui