Juve, inchiesta PRISMA: ex vertici patteggiano. CODACONS: valuteremo risarcimenti

Vincenzo Letizia 23 Settembre 2025 0 32 sec read

Dopo il via libera del Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, alla richiesta di patteggiamento per gli ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta Prisma su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori, il Codacons si attiva a tutela dei soggetti danneggiati dai reati.

Il patteggiamento apre ora le porte ad accordi economici tra imputati, società e azionisti lesi dal punto di vista patrimoniale – spiega il Codacons – Tutti i risparmiatori danneggiati e che hanno subito perdite economiche, nel caso in cui non abbiano già raggiunto un compromesso con Juventus e imputati, possono rivolgersi alla nostra azione per essere tutelati e raggiungere un accordo equo sui risarcimenti.

Vincenzo Letizia

