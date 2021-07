Napoli: il noto motto dei tifosi azzurri, ora, è scritto sulla casacche di allenamento dei giocatori

L’ha voluto fortemente il neo tecnico azzurro Luciano Spalletti, presentato ieri pomeriggio alla stampa: il noto motto dei tifosi napoletani, “Sarò con te”, ora è scritto sulle casacche di allenamento dei giocatori del Napoli, un’altra novità di questa prossima stagione, dopo le maglie di produzione propria. Il tecnico toscano, nella conferenza conferenza stampa, ha fatto intendere, fin da subito, di voler instaurare un vero e proprio feeling con la tifoseria partenopea, pronta a tornare allo stadio Maradona, anche se non in massa per via delle restrizioni. Sotto la scritta di cui sopra è stata aggiunta anche la frase: “e tu non devi mollare”. Tale scritta è stata ideata al fine di ricordare ai calciatori azzurri, vecchi e nuovi, il grande amore che gli appassionati sostenitori azzurri nutrono per la loro squadra. Spalletti ha altresì precisato che è assai importante l’unione con la piazza napoletana che deve stare sempre a contatto con la vita del club, sottolineando che i tifosi rappresentano un patrimonio inestimabile per il Napoli di cui ha dichiarato di essere onorato di farne parte. Del resto come si fa a restare freddi nell’allenare la squadra in cui ha giocato il più forte calciatore al mondo di tutti i tempi.