Paolo De Paola: “Mancini è riuscito a creare un gruppo di amici che è riuscito ad imporsi sulle altre squadre”

Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13 sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia, va in onda “Arena Maradona”, programma radiofonico sportivo condotto da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior. Nella puntata odierna è intervenuto il giornalista Paolo de Paola.

PAOLO DE PAOLA

“La parola chiave di questo europeo è “amicizia”. Roberto Mancini è riuscito a creare un gruppo di amici che è riuscito ad imporsi su tutte le altre squadre. In questo periodo, come non mai, l’Italia è stata unita. Tutte le tifoserie si sono unite e questa è una cosa molto bella. Bellissime le parole di Giorgio Chiellini che ha ricordato Davide Astori, sono state commoventi.

Complimenti a Messi per la vittoria della Copa America, ma l’unico giocatore che nella storia ha avuto la forza di trascinare una squadra completamente da solo è stato Diego Armando Maradona”.