Nagelsmann: “Nel primo tempo noi meglio del Napoli, contento di aver ritrovato i nazionali

“Ovviamente non siamo contenti. Il primo tempo è stato buono, abbiamo fatto meglio del Napoli: poco prima dell’intervallo, in particolare, abbiamo creato diverse chance. Sono comunque contento che i nazionali siano tornati e abbiamo giocato. Lunedì torneranno tre giocatori importanti per noi e potremo allenarci tutti insieme per la prima volta”

AlfredoPedulla.com