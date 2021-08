Wisla Cracovia, il ds: “15mila spettatori per il match col Napoli, aspettiamo Zielinski”

Il direttore sportivo del Wisla Cracovia, Tomasz Pasieczny, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Per noi è una grande opportunità poter giocare contro una squadra come il Napoli, abbiamo iniziato un nuovo progetto tecnico e per noi è importante capire contro il Napoli a che punto siamo: è un progetto di due anni, ma celebreremo il 115esimo compleanno del club davanti ai nostri tifosi e offriremo ai nostri tifosi una amichevole contro una grande squadra composta da grandi calciatori.

Spettatori allo stadio? Siamo molto ansiosi di rivederli sugli spalti, non so il numero esatto ma ci aspettiamo circa 15mila spettatori dopo la riapertura dello stadio. Per noi iniziare la stagione con un nuovo allenatore, un nuovo progetto, è un bene farlo davanti ai tifosi e sappiamo quanto sia forte il Napoli. Zielinski? Ci aspettiamo che tanti tifosi vengano allo stadio proprio per vederlo.

Non ho parlato con Piotr, ma alcuni membri del club l’hanno fatto: lui ha lasciato la Polonia quando era giovanissimo, perciò non abbiamo avuto tante occasioni per godercelo dal vivo.

Perchè la scelta del Napoli per l’amichevole? Stavamo cercando un top club europeo con un legame con la Polonia: l’Italia ha vinto l’Europeo, Zielinski gioca in Italia con la maglia del Napoli. Da questi piccoli motivi è arrivata l’idea.

Non avendo organizzato direttamente io l’amichevole, credo che i contatti siano stati tra i due presidenti delle società, per trovare l’accordo giusto per quanto riguarda l’amichevole e la data in cui sarebbe stata giocata.

Affari di mercato con il Napoli? Il centrocampista classe 2000 Patryk Plewka non giocherà contro il Napoli a causa di un infortunio, è tornato ad allenarsi con la squadra ma dubito che possa giocare contro gli azzurri in amichevoli. Abbiamo un paio di giovani interessanti, speriamo che nel giro di un paio di anni possano giocare un calcio di alto livello e speriamo possano dimostrare le loro qualità.

Contatti con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli? Purtroppo no, non ci siamo mai incontrati ma spero di farlo presto”