IL PUNTO SULLA A, prima giornata del nuovo campionato 21/22

Ritornato il massimo campionato italiano, torna anche la nota rubrica del lunedì dedicata al punto della situazione, al termine delle gare giocate nel fine settimana valevoli per la prima giornata. Ebbene tutto ok per i campioni d’Italia dell’Inter che hanno travolto il Genoa per 4 a 0, per la Lazio che ha espugnato il campo dell’Empoli per 3 a 1, per la Roma che si è sbarazzata, all’Olimpico, della Fiorentina per 3 a 1, per l’Atalanta vittoriosa a Torino sui granata per 2 a 1, ed infine per il Napoli che, in 10 contro 11 per gran parte della gara, ha vinto, al Maradona, con il risultato di 2 a 0 sul Venezia, dopo aver sbagliato un rigore con il capitano Insigne. E’ Partita male, invece, la Juventus del figliol prodigo Allegri, costretta al pari per 2 a 2, alla Dacia Arena di Udine, dopo essere stata in vantaggio per 2 a 0. Hanno guadagnato i primi tre punti del campionato anche il Sassuolo, vittorioso a Verona per 3 a 2 ed il Bologna, in casa, con identico risultato, sulla neo promossa Salernitana. Stasera si completa il quadra di questo turno inaugurale con le ultime partite in programma, ossia Cagliari – Spezia e Sampdoria – Milan.