LA PARTITA – Genoa-Napoli 1-2, gli azzurri vincono con Fabian e Petagna

Il Napoli vince 2-1 a Marassi contro il Genoa: apre le marcature nel primo tempo Fabian Ruiz, nella ripresa i rossoblù accorciano le distanze con Cambiasso, ma la squadra di Spalletti trova la vittoria con il gol di Petagna.

PRIMO TEMPO

Al 3′ prima occasione per il Napoli con Politano che dalla destra serve al centro dell’area dove c’è Lozano che prova un colpo di testa, ma spedisce il pallone alto. Al 13′ tiro di Insigne deviato e il pallone colpisce il palo. Al 30′ conclusione di Insigne a pochi centimetri dalla porta, ma intercetta Sirigu. Al 39′ passa in vantaggio il Napoli con Fabian Ruiz che da fuori area spedisce il pallone in rete col sinistro. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 50′ pericoloso il Genoa con Ghiglione che effettua la conclusione, ma c’è una grande parata di Meret. Al 54′ segna il Genoa con Pandev ma il gol viene annullato dal VAR in quanto sull’azione del gol Buska commette fallo su Meret. Al 64′ azzurri vicini al raddoppio con un bel tiro di Lozano, ma Sirigu spedisce in angolo con i piedi. Al 69′ accorcia le distanze il Genoa con Cambiasso, che servito dalla destra da Ghiglione, va a segno. All’85’ arriva il raddoppio del Napoli con Petagna di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Mario Rui. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero di al 96′ termina la gara.

IL TABELLINO

Genoa (3-5-1-1): Sirigu; Vanheusden (67′ Masiello), Biraschi, Criscito; Ghiglione (83′ Behrami), Rovella, Badelj, Sturaro (67′ Kallon), Cambiaso; Hernani (46′ Pandev); Ekuban (46′ Buksa). A disp: Andrenacci, Serpe, Portanova, Melegoni, Agudelo, Favilli, Bianchi. All.: Davide Ballardini Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (90′ + 2 Juan Jesus); Fabian, Lobotka, Elmas (90′ + 2 Gaetano); Politano (82′ Petagna), Insigne, Lozano (70′ Ounas). A disp: Marfella, Ospina, Rrahmani, Malcuit, Zanoli, Palmiero. All.: Luciano Spalletti Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi) Reti: 39′ Fabian Ruiz (N), 69′ Cambiaso (G), 84′ Petagna (N) Ammoniti: Ekuban, Criscito (G) Di Lorenzo, Politano, Mario Rui (N).

Mariano Potena