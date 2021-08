Ferrero: “Petagna vuole la Sampdoria, ora tocca al Napoli”

I discorsi tra le due società sono fermi a causa di alcuni tentennamenti da parte degli azzurri per l’attaccante, decisivo con il gol del 2-1 firmato contro il Genoa. E il club blucerchiato resta in attesa di una risposta per riportare il 26enne al Ferraris, dove ha giocato nella stagione 2013/14

“Aurelio (De Laurentiis, ndr) è un grande presidente e un grande amico, saprà farà il bene di Petagna”, ha commentato Massimo Ferrero. “Io non ho litigato con nessuno. I miei dirigenti – prosegue – hanno mandate le carte, ma i documenti non ci sono stati rimandati firmati. Ci teniamo ad averlo e Aurelio, che ha la proprietà del cartellino, deve prendere una decisione. Noi abbiamo l’accordo con il giocatore e l’agente Riso, lui anche vuole venire da noi. Ora stiamo aspettando Aurelio: se vuole darcelo domattina lo prendiamo, altrimenti può tenerlo”.

