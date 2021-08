Morto a 89 anni Gianfranco Giubilo, storico giornalista sportivo

Il mondo del giornalismo piange Gianfranco Giubilo , scomparso oggi all’età di 89 anni nel giorno del suo compleanno. Tra i diversi ricordi, anche quello della Roma che sul suo sito esprime le condoglianze per la scomparsa della storica firma de ‘Il Tempo’ e volto noto al Processo del lunedì di Aldo Biscardi. Giornalista gentiluomo, è stato tra i fondatori della Hall of Fame giallorossa nel corso di una lunga carriera – soprattutto a occuparsi della Roma – in cui è diventato una delle firme più autorevoli del panorama del giornalismo sportivo in Italia. “L’AS Roma – scrive il club giallorosso – piange la scomparsa del Maestro Gianfranco Giubilo. Storica firma del giornalismo italiano, è stato tra i fondatori della Hall of Fame”. Gianfranco Giubilo apparteneva a una famiglia di giornalisti a cominciare dal padre Giuseppe ed era fratello di Alberto, il più noto per la lunghissima militanza nella Rai, voce storia di ippica ed equitazione, di Corrado, calciatore della Roma fra gli anni Trenta e Cinquanta, e di Sergio, ugualmente cronista sportivo alla Rai. (ANSA).

