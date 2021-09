Figuraccia Napoli: il Benevento si impone 5-1 al Maradona!

Il Benevento vince clamorosamente per 5-1 l’amichevole contro il Napoli di questa sera al Diego Armando Maradona. Le due formazioni vano al riposo sul 2-0 per i sanniti, firme di Calò e Improta. Nella ripresa Politano accorcia le distanze su calcio di rigore, ma poi i giallorossi dilagano con Foulon, Roberto Insigne e Umile. La squadra di Spalletti ha schierato molti giovani della Primavera, ma un risultato simile fa rumore, anche se arrivato in amichevole.

