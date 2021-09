Serie A, Salernitana verso Torino: Ribery scalpita e in quota c’è subito il gol

ROMA – È arrivato solo da qualche giorno, ma si è detto impaziente di debuttare con la maglia granata. Frank Ribery si prende quindi la scena nelle previsioni dei bookmaker per la trasferta della Salernitana a Torino, in programma domenica pomeriggio. Nelle quote c’è spazio non solo per l’esordio ma anche per lasciare subito il segno, visto che nelle scommesse sui marcatori dell’incontro il francese irrompe a 4,50 su Planetwin365. Il tandem con Simy intriga gli analisti, che danno il nigeriano a segno a 3,50. Entrambi, in effetti, sono già andati a segno contro il Torino nella scorsa stagione e il loro apporto potrebbe risultare fondamentale. La strada per la Salernitana parte infatti in salita: Juric e i suoi, pure fermi a 0 punti, sono favoriti a 1,50, con la «X» a 4,20 e il «2» a 5,85. Belotti è il pericolo numero uno, con il suo gol dato a 1,85, mentre per Sanabria si sale a 2,25.