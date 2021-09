Il Napoli pronto per l’esordio al King Power Stadium di Leicester di giovedì

Archiviata la brillante vittoria del Maradona contro la Juventus, il Napoli prepara con tanta concentrazione l’esordio in Europa League al King Power Stadium di Leicester, in programma giovedì 16 alle ore 21. Gli azzurri di Spalletti con il morale alle stelle per i tre punti guadagnati sabato scorso e per il primo posto in classifica in campionato, sono motivatissimi in vista di questo primo match della seconda competizione continentale in terra inglese. Sia il Napoli che il Leicester hanno mancato per un soffio la qualificazione in Champions, essendo arrivati entrambi quinti, nello scorso anno. Insomma due percorsi molto simili visto che solo all’ultiima giornata è arrivata la delusione del mancato raggiungimento dell’obiettivo primario. Per la cronaca, quello di dopodomani sarà il primo confronto tra le due formazioni, mentre i partenopei, in passato, hanno già incontrato una squadra britannica in 18 occasioni. La statistica dice che il Napoli non è mai uscito vittorioso da uno stadio dell’isola più grande d’Europa. L’ultimo match oltremanica della squadra azzurra risale alla partita di Champions League a Liverpool, con Ancelotti in panchina, gara che terminò con il risultato di 1 a 1. Per la legge dei grandi numeri, pertanto, questa volta potrebbe essere l’anno buono per sfatare tale tabù, almeno questo è l’auspicio di tutti i tifosi napoletani.