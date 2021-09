Anticipi sesta giornata di serie A, Inter fermata, rossoneri di nuovo in vetta

Il sabato calcistico. con i tre anticipi della sesta giornata di serie A, ha registrato il successo esterno del Milan a La Spezia per 2 a 1 e due pari, quello dell’Inter, fermata sul 2 a 2, in casa, dall’Atalanta e quello del Genoa, che al Ferraris ha impattato col Verona per 3 a 3. Il successo del Milan vale la leadership momentanea della squadra di Pioli, in attesa del risultato del Napoli di questa sera nel posticipo con il Cagliari al Maradona. In caso di bottino pieno i partenopei tornerebbero nuovamente in testa da soli.