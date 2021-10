PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket, Riapre la campagna abbonamenti. Con Reggio Emilia Diretta Tv su RAI sport e in streaming su Discovery+

La Gevi Napoli Basket comunica che è riaperta ufficialmente la Campagna Abbonamenti per il Campionato di Serie A 2021-2022.

Sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Viva Ticket è possibile acquistare la tessera stagionale per assistere alle restanti 14 gare che si disputeranno al PalaBarbuto.

Questi i prezzi aggiornati dopo la prima partita:

Tribuna Centralissima : Euro 565, Ridotto Euro 365

Tribuna Centrale : Euro 365, Ridotto Euro 225

Tribuna Laterale : Euro 245, Ridotto Euro 175

Tribuna Curva : Euro 160 , Ridotto Euro 110.

La Gevi Napoli Basket comunica inoltre che il match valevole per la seconda giornata del Campionato di Serie A sul Campo della UnaHotels Reggio Emilia, in programma domenica 3 ottobre alle ore 20,45 alla Unipol Arena di Bologna, sarà trasmessa in diretta Tv su RaiSportHD e in streaming su Discovery+. Sulla pagina Facebook Ufficiale della Gevi Napoli Basket ci sarà la diretta Audio della partita.