Probabili formazioni Benevento-Perugia: importanti assenze nella Strega. Il Grifo si affida a Kouan

Il Benevento si appresta ad affrontare il Perugia tra le mura amiche. Il match è valido per la 7^ giornata di campionato e si giocherà domenica alle 20.30. Gara che nasconde diverse insidie, soprattutto se si tiene conto dell’andamento in trasferta del Grifone.

Stregoni reduci dal pareggio (1-1) ottenuto in trasferta contro il Como. Identico risultato anche per il Perugia, bloccato in casa dall’ Alessandria. In casa giallorossa Glik non sarà della gara perchè squalificato. Non faranno parte dell’incontro anche Improta e Sau.

In attacco Roberto Insigne sembra favorito su Elia e dovrebbe completare il tridente offensivo composto da Lapadula e Brignola. Cabina di regia affidata a Viviani con Tello e Ionita che dovrebbero essere le due mezzali. A protezione di Paleari, Vogliacco e Barba saranno i centrali con Letizia e Foulon ad agire sulle rispettive corsie laterali.

Il Perugia di mister Alvini scenderà in campo con il solito 3-4-1-2 di partenza, con Chichizola tra i pali e Rosi, Curado e Sgarbi a comporre il terzetto difensivo. Esterni di centrocampo Falzerano e Murano, quest’ultimo in leggero vantaggio su Lisi. Segre e Burrai a centrocampo. In attacco Carretta e De Luca con l’ivoriano Kouan alle loro spalle.