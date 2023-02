Napoli – Un bel calcio alla scaramanzia, nessuna remora a indossare nuovamente la maglia biancorossa, nefasta nel recente match con i lombardi

Il Napoli sembra aver messo da parte ogni sorta di scaramanzia; dopo aver pronunciato, senza preoccupazione la parola scudetto, ieri ha inteso dare un altro segno di abbondonare ogni tipo di superstizione, indossando, ancora, quella maglia biancorossa, inneggiante alla festa di San Valentino, che si rivelò nefasta nell’ultimo match di Coppa Italia, a Fuorigrotta, proprio contro la Cremonese di Davide Ballardini. Gli azzurri hanno, così dato un calcio definitivo alla scaramanzia e bene hanno fatto, visto l’esito vittorioso della partita che ha portato la squadra di Spalletti ad allungare, seppur momentaneamente, il distacco sull’immediata inseguitrice, ossia la formazione di Simone Inzaghi, impegnata questa sera nell’ultimo posticipo della ventiduesima giornata, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria, bisognosa di punti per la rincorsa alla salvezza. Messa sul mercato qualche mese fa, la maglia con tanto di bacio stampato sul dorso ad indicare la ricorrenza degli innamorati che cade domani, 14 febbraio, era comparsa allo Stadio Maradona nel confronto ad eliminazione diretta negli ottavi di finale della competizione tricolore ma il match, come anticipato, non aveva sorriso agli azzurri, tanto è vero che ieri, al Maradona, alla vista di quella mise, il pubblico presente sugli spalti è rimasto sconcertato, memore di quanto successo in passato. Quest’anno, però, non c’è scaramanzia che tenga, il Napoli è più forte anche dei sortilegi scaramantici.