Serie A: Spezia-Salernitana è sfida salvezza, in quota padroni di casa favoriti

ROMA – L’ottava giornata della Serie A si apre con un match già delicato in chiave salvezza. Lo Spezia di Thiago Motta ospita una Salernitana reduce dal primo successo in campionato, ottenuto lo scorso turno contro il Genoa. Nonostante le tante assenze ed un momento di forma non esaltante, per gli esperti di 888sport.it sono i liguri a partire favoriti, in quota a 2,15. Sale a 3,40 l’ipotesi di segno «X» mentre il primo colpo esterno dei campani si gioca a 3,55. Il gioco offensivo dei padroni di casa porta spesso a partite spettacolari e per questo motivo i bookie propendono per l’Over 2.5 proposto a 1,84 contro l’1,97 dell’Under 2.5. Per quanto riguarda il risultato esatto un 2-1 a favore dei padroni di casa vale su 888, 8,50 volte la posta, si trova in quota 12 un pareggio spettacolo per 2-2, con lo 0-1 per Simy e compagni a 11. RED/Agipro