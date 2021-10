PALLACANESTRO – Germani Brescia-Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Sarà importante evitare momenti di pausa”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, la Germani Brescia.

Il match si giocherà al PalaLeonessa di Brescia con inizio fissato alle ore 17.30.

Dopo la bella vittoria ottenuta nella sfida del PalaBarbuto con Treviso, la squadra di Coach Sacripanti vuole confermarsi in una gara impegnativa contro una squadra alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Nel corso della stagione le due formazioni si sono già affrontante in Supercoppa Discovery +. Nella gara d’andata, disputata a Brescia, la Gevi si è imposta per 87 a 77. Nella gara di ritorno del PalaBarbuto successo esterno della Germani per 81-74.

Saranno tre gli ex della sfida. In maglia azzurra giocano Andrea Zerini, a Brescia dal 2018 al 2020 ed Eric Lombardi che nel 2012-2013 ha giocato con la squadra lombarda. Nel roster della Germani c’è invece Christian Burns, splendido protagonista della Promozione della Gevi in Serie A, MVP della finale dei playoff contro Udine della scorsa stagione.

La squadra è partita questa mattina per Brescia dove, nel pomeriggio, sosterrà la seduta di rifinitura.

Arbitreranno l’incontro Carmelo Paternicò (Piazza Armerina), Andrea Bongiorni (Pisa), Gianluca Capotorto (Palestrina)

Dichiarazione Sacripanti

“Si affrontano due squadre che si conosco bene e che stanno procedendo nel loro percorso. Brescia ha giocato tre buone partite, perdendo sempre nel finale senza capitalizzare. Siamo consapevoli che, domani, in casa, si giocheranno molto. Noi dobbiamo continuare nella nostra crescita tecnico-tattica e, alla seconda gara in trasferta, migliorare anche dal punto di vista caratteriale. Sarà una partita molto importante. La cosa fondamentale sarà evitare momenti di pausa nel corso della gara”

Sarà possibile seguire la sfida tra Germani Brescia e Gevi Napoli Basket in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in streaming sulla piattaforma Discovery+. Aggiornamenti in tempo reale sulle Pagine Social del Napoli Basket.