ANTICIPI SERIE A, ottava giornata: primo k o dell’Inter

Negli anticipi del sabato, relativi all’ottava giornata di serie A, registriamo il primo k o di questo campionato dell’Inter di Simone Inzaghi,, caduta sotto i colpi della Lazio all’Olimpico di Roma, dopo essere passata in vantaggio. Il 3 a 1 finale, a favore dei biancocelesti è maturato sotto un fiume di polemiche, al tramonto del match. Gli altri risultati di giornata hanno visto i successi casalinghi di Spezia e Milan , rispettivamente per 2 a 1 contro la Salernitana e per 3 a 2, contro il Verona. I liguri, con la vittoria, prendono un pò di ossigeno, mentre i rossoneri di Pioli, si portano in testa alla classifica, momentaneamente in attesa del risultato del Napoli che nel tardo pomeriggio affronterà il Torino, per centrare l’ottavo successo consecutivo.