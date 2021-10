IL FISCHIETTO. NAPOLI VS LEGIA VARSAVIA, dirige lo spagnolo Del Cerro Grande

L’Uefa ha designato per il match di Europa League Napoli vs Legia Varsavia, di dopodomani alle ore 21, allo stadio Maradona, l’arbitro spagnolo Del Cerro Grande con cui collaboreranno:

ASSISTENTI: Pau Cebrian Devis (ESP), Roberto Alonso Fernandez (ESP)

IV UOMO: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)

VAR: Alejandro Hernandez (ESP)

ASSISTENTE VAR: Delajod Willy (FRA)

Per la cronaca il fischietto iberico ha diretto gli azzurri, in passato, in due occasioni:

Salisburgo-Napoli 3-1 del 14 marzo 2018, ottavo di finale di Europa League

Liverpool-Napoli 1-1 del 27 novembre 2019, girone di Champions League