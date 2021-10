Napoli: promozione tagliandi Europa League con l’offerta “la SSCN premia la tua fede”

Il Napoli, al fine di incentivare i tifosi azzurri a riempire gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, in occasione delle due prossime gare casalinghe, in Europa League, ha deciso di promuovere un’offerta speciale, denominata”la SSCN premia la tua fede”, ovvero coloro che acquistano un biglietto per il match di giovedì sera contro il Legia Varsavia, potranno usufruire di uno sconto pari al 50% sul prezzo dei tagliandi relativi alla partita contro gli inglesi del Leicester, in calendario il prossimo 9 dicembre. Per avere la riduzione occorrerà conservare il titolo di ingresso del match di dopodomani, per poi presentarlo all’atto dell’acquisto del biglietto della gara con l’ex squadra di Claudio Ranieri. Insomma una buona notizia per i sostenitori partenopei che viene riportata sul sito ufficiale del club di De Laurentiis. In questa competizione continentale, dopo il pari nella prima partita e la sconfitta nella seconda, la formazione di Spalletti, con un solo punto in classifica, ha bisogno del supporto del proprio pubblico per continuare a credere nella qualificazione alla fase successiva, da qui nasce l’iniziativa della dirigenza azzurra. Ricordiamo che ad accedere agli ottavi di finale di Europa League sarà soltanto la prima classificata, mentre la seconda dovrà sostenere i play off.