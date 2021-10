IL FISCHIETTO. ROMA VS NAPOLI sarà diretta da Massa di Imperia

Per il posticipo di domenica sera Napoli vs Roma, all’Olimpico, valido per la nona giornata di serie A, il designatore arbitrale ha scelto il fischietto ligure Davide Massa della sezione di Imperia. Ecco, qui di seguito, gli altri componenti della sestina:

Assistenti: Vivenzi-Imperiale. IV Uomo: Irrati. VAR: Di Bello-Valeriani. Massa conta ben 19 precedenti con gli azzurri, l’ultimo dei quali risale al 16 dicembre dell’anno scorso quando diresse Inter -Napoli terminata col risultato di 1 a 0. Nelle restanti 18 partite il Napoli ha collezionato 13 successi, 2 pareggi e tre sconfitte.