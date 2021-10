Il direttore Vincenzo Letizia intervistato da Superscommesse.it

Il nostro direttore Vincenzo Letizia è stato intervistato dalla testata telematica SuperScommesse.it. Eccone alcuni estratti:

PianetAzzurro nasce nell’estate del 2001 da una mia idea. Grazie alla mia esperienza di giornalista sportivo, intesi creare un sito internet costantemente aggiornato ed un po’ diverso sul calcio Napoli […] Seguo il calcio fin dal lontano 1978 (Mondiale di Argentina), quando avevo sei anni grazie a mio nonno materno che è stato un ex portiere della Salernitana e grande tifoso di Napoli e Cavese che mi ha trasmesso la passione per questo sport. E a mio padre, allenatore non professionista e grande appassionato di “pallone”, oltre che grande ‘malato’ dei colori azzurri […] La squadra è molto competitiva, insieme all’Inter e alla Juventus ha l’organico probabilmente più ricco e qualitativo della serie A […]

