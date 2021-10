Benevento-Cosenza 3-0, il commento del tecnico Caserta: “Contento della prestazione di tutta la squadra”

Vittoria convincente del Benevento che liquida il Cosenza con un netto 3-0. Da sottolineare la buona prova di tutta la squadra. Ecco quanto messo in evidenza dalla nostra redazione subito dopo la gara:

“A inizio secondo tempo non siamo partiti benissimo ed è una cosa che dobbiamo migliorare. La squadra ha disputato una grande gara contro un avversario che è venuto con l’intento di difendersi e ripartire. I ragazzi hanno interpretato la gara perfettamente. Siamo stati bravi ad aspettare e trovare il varco giusto. Alla fine sono venuti fuori i valori dei singoli. L’andamento della gara dipende da tante cose. Di fronte c’è anche l’avversario. Siamo stati molto bravi nelle preventive e voglio anche fare i complimenti a Manfredini che si è fatto trovare pronto.

Paleari ha subito un infortunio abbastanza grave e bisogna fare degli accertamenti. Abbiamo dei giocatori di qualità e qualche rischio, se vogliamo essere propositivi, è da mettere in preventivo. Bisogna lavorare per trovare il giusto equilibrio. Questa squadra può fare bene anche con i terzini alti, anche se sappiamo di correre dei rischi. Personalmente preferisco pressare alto e andare a recuperare il pallone nella metà campo avversaria. Per me Brignola ha fatto quello che doveva fare, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Dobbiamo dargli il tempo materiale per farlo stare al massimo. Non guardo la classifica ma i miglioramenti che vedo gara dopo gara. Dobbiamo pedalare e lavorare sodo”.