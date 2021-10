LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo: “Contenti della nostra partita, rammaricati perché potevamo vincerla”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha così parlato a DAZN dopo la partita pareggiata in casa della Roma: “Col mister adottiamo diversi sistemi, a volte magari rimango bloccato io e sale Mario Rui, altre il contrario. Siamo contenti della prestazione, c’è un po’ di rammarico perché sembrava potessimo portarla a casa ma è un buon pareggio, non abbiamo subito gol”.

C’è qualcuno di più forte del Napoli?

“Lo dirà il campo. Noi siamo una big con tanti giocatori di qualità, affrontiamo ogni partita nel modo giusto. Anche oggi siamo venuti qui, in un campo difficile e un ambiente particolare, abbiamo fatto una buona partita e controllato bene il gioco”.

Che difficoltà ha avuto con l’attacco della Roma?

“Sapevamo che erano molto bravi sulle ripartenze, era importante fare marcature preventive buone ed essere corti”.

Cosa avete in più rispetto allo scorso anno?

“Siamo cresciuti in consapevolezza, il mister ci ha dato forza e fatto credere di più in noi stessi, questo in campo si vede. Cerchiamo di fare la partita, anche oggi per lunghi tratti siamo riusciti ad imporci. Abbiamo più fiducia e rischiamo magari anche giocate più difficili. Siamo cresciuti tanto”.

