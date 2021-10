IL PUNTO SULLA A dopo la nona giornata: i rossoneri agganciano gli azzurri

La nona giornata del campionato di serie A, ha sentenziato l’aggancio da parte del Milan al Napoli, che ieri, ha interrotto la serie di otto successi consecutivi, impattando all‘Olimpico per 0 a 0, con la Roma. Ora le capolista sono due con 25 punti in classifica ma rimangono a debita distanza le inseguitrici. Infatti l‘Inter, terza, dopo il pareggio per 1 a 1, al Meazza, contro la Juve, resta a sette punti, la Roma, quarta, a nove e l’Atalanta che ha chiuso la sua gara casalinga con l’‘Udinese sull’1 a 1, quinta a 10 punti di distanza, come la Juventus. Gli risultati della domenica calcistica hanno registrato i successi della Fiorentina sul Cagliari per 3 a 0 e del Verona sulla Lazio per 4 a 1. Domani già partirà la decima giornata con la tre giorni del turno infrasettimanale che si aprirà con gli anticipi Milan – Torino e Sampdoria – Atalanta e si chiuderà, giovedì, con il posticipo tra Napoli e Bologna allo stadio Maradona.