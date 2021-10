Benevento, il tecnico Caserta: “Il Crotone è  molto aggressivo. Voglio il vedere il giusto atteggiamento”

“Il Crotone è molto aggressivo e cerca di giocare sempre la palla. Non sarà una gara facile ma mi aspetto la gusta concentrazione e un atteggiamento propositivo. Non penso all’impegno di lunedì ma alla gara di domani. La classifica del Crotone non rispecchia il valore della squadra. Per l’impiego di Viviani valuteremo domani, così come per Vogliacco e Masciangelo. Mi fa piacere ritornare nella mia terra. Anche se sono di Reggio Calabria, a Crotone ho molti amici.

I tifosi sono una componente importante. Sarà nostro compito far ritornare l’entusiasmo. Tello sta ritrovando la giusta condizione. Sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 può ricoprire più ruoli. Anche per lui deciderò domani. Brignola è un ’99 e può sicuramente reggere impegni ravvicinati. Sia lui che Insigne possono giocare a piede invertito. L’impiego dell’uno non esclude l’altro “.